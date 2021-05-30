Полузащитник «Монако» и сборной России Александ Головин рассказал о желании перейти в европейский топ-клуб и объяснил, почему ему нравится петербургский «Зенит».

О планах на будущее

– Ты бы хотел уйти из «Монако», если бы не попал в Лигу чемпионов?

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– Сложный вопрос. Наверное, нет.

– ЛЧ заставляет остаться?

– Это очень большой вызов. А у нас же еще и квалификация, непонятно, что там будет.

– Останешься в «Монако» на следующий сезон?

– На данный момент – да. Дальше могут быть какие-то предложения, посмотрим.

– ЛЧ с «Монако» – класс, вариант с «Севильей» – тоже. А в топ-клубы хочется?

– Конечно, но это не прямо цель. Не играю с мыслью «когда там предложение придет?» Просто пытаюсь дать максимум. Позовут в топ-клуб – без раздумий пойду, нет – буду играть, где нужно.

Александр Головин Фото: Getty Images

О «Зените»

– В опроснике «Монако» среди любимых клубов ты назвал ЦСКА и «Зенит». Почему «Зенит»?

– Мне «Зенит» нравился с ранних лет, нравилось смотреть, как играют Кержаков с Аршавиным в связке. Когда был маленький, за ЦСКА особо не следил, мне больше нравилось наблюдать за «Спартаком» и «Зенитом». Это было лет до 15. Когда ты переходишь в ЦСКА, понятно, что главный враг – «Спартак». Я уже не так за ним смотрел. «Зенит» не был настолько яростным врагом для ЦСКА, продолжал за ними следить, поэтому и назвал их в том опросе. В детстве не болел за «Зенит», «Спартак» или ЦСКА. У меня не было любимой команды. Просто почему-то следил больше за «Спартаком» и «Зенитом».

– Что может тебя вернуть в Россию? В «Зенит» или еще куда-то…

– Не знаю, наверное, только то, что дома всегда лучше. Мне, как человеку из небольшого сибирского города, и в Москве было тяжело первое время. Первый год, когда перешел в ЦСКА, вообще хотел вернуться. Мне было 17 лет, еще не понимал ничего, думал: «Да на фиг мне это надо все, поиграю у себя в Сибири спокойно, буду с друзьями, с семьей». ЦСКА дал мне время, чтобы я съездил домой, отдохнул. Поговорил с родителями, они сказали, что нельзя упускать такой шанс. Остался, подрос и понял, что было бы ошибкой ухать. В Европе тяжело было первое время. Сейчас уже адаптировался, все хорошо, но все равно никогда не буду ощущать себя там так, как в России. Неважно, где именно – в Барселоне или в Монако, – рассказал 25-летний Головин в интервью «Чемпионату»

Головин перешел из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года после чемпионата мира.

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