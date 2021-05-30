В начале года Маурисио Почеттино был приглашен из «Тоттенхэма» на замену немецкому специалисту Томасу Тухелю. У него остался еще год по действующему контракту, но, по информации медиа, аргентинский тренер уже сообщил руководству парижан о своем решении покинуть клуб.

Как сообщает Goal , интерес к Почеттино проявляет «Тоттенхэм», в котором ранее работал. «Реал Мадрид» также хочет видеть перспективного аргентинца на вакантном месте главного тренера. Руководство мадридцев обязательно попытается заманить Почеттино на Сантьяго Бернабеу.

Ранее в медиа обсуждалось, что руководство «Пари Сен-Жермен» оказывает давление на своего главного тренера из-за невысоких результатов в сезоне-2020/21. Сам Почеттино неоднократно сетовал, что не чувствует себя достаточно комфортно, так как не ожидал настолько тяжелой работы с французской командой.

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Почеттино возглавил парижский клуб 29 декабря 2020 года. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.

В сезоне-2020/21 под руководством Маурисио Почеттино «ПСЖ» победил в Кубке Франции. В Лиге 1 клуб занял 2-е место, а в Лиге Чемпионов добрался до полуфинала.

Уволенный по ходу сезона из «ПСЖ» Тухель 29 мая привел «Челси» к победе в Лиге чемпионов.

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