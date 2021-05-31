Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо не считает, что главный тренер Маурисио Почеттино покинет клуб. Слухи связывают аргентинца с возвращением в «Тоттенхэм» и назначением в «Реал».

«У Почеттино двухлетний контракт с «ПСЖ», мы им полностью довольны», – цитирует Леонардо Фабрицио Романо.

Чемпионат Франции Почеттино хочет разорвать контракт с «ПСЖ» 14 ЧАСОВ НАЗАД

Почеттино возглавил парижский клуб 29 декабря 2020 года. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.

В сезоне-2020/21 под руководством Маурисио Почеттино «ПСЖ» победил в Кубке Франции. В Лиге 1 клуб занял 2-е место, а в Лиге Чемпионов добрался до полуфинала.

Чемпионат Франции Почеттино – главная цель «Реала» 27/05/2021 В 20:25