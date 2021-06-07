Маурисио Почеттино готовится к уходу из клуба – и это связано со спортивным директором парижан Леонардо. Почеттино в «ПСЖ» с января, но, кажется, его история во Франции постепенно подходит к концу. Сразу несколько источников говорят о досрочном уходе тренера:

Goal (слабый источник, но все же): Почеттино на фоне интереса «Реала» и «Тоттенхэма» попросил боссов «ПСЖ» отпустить его.

BBC (авторитетный): цель Почеттино – возвращение в АПЛ. Он по-прежнему ориентируется на Англию. Хотя он уже обсудил с руководством «ПСЖ» работу клуба в летнее трансферное окно и планы на следующий сезон.

The Athletic (авторитетный): Почеттино нравится работать в топ-клубе, но его беспокоят небольшие несостыковки в отношениях с руководством. Он действительно встречался с боссами и обсуждал ближайшие рабочие планы «ПСЖ» – и та встреча была позитивной. Но после нее Леонардо начал искать замену тренеру.

Леонардо – это странные конфликты и ситуации вокруг. Они сопровождали его всю тренерскую и менеджерскую карьеру.

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Тухель удалил его номер, чтобы не сорваться

Леонардо и Томас Тухель Фото: Getty Images

В декабре британский Eurosport объяснил причины , по которым Тухеля уволили из «ПСЖ». Ничего особенного, кроме одной детали – про напряженные отношения между Тухелем и Леонардо.

У Леонардо и Тухеля было много рабочих разногласий. Например, тренер просил продления контрактов с Тьяго Силвой и Эдинсоном Кавани. Этот запрос Леонардо, который отвечает за соглашения с игроками, проигнорировал. Кавани бесплатно ушел в «МЮ», Силва на правах свободного агента ушел в «Челси» (там-то Тухель с ним и воссоединился).

Еще Леонардо часто позволял себе публичную критику Тухеля, в том числе и на совещаниях с руководством. Говорят, после финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» проиграл «Баварии», Леонардо на общем собрании отметил прогресс команды, но добавил: Тухель сыграл недостаточно смело, чтобы стать победителем ЛЧ.

Тухель несколько раз публично опровергал конфликт с Леонардо, но это было бесполезно. Они не разговаривали неделями. А Тухель даже не сохранил телефон Леонардо, чтобы случайно не отправить гневное сообщение. Должности в «Боруссии» Томас лишился после неосторожного разноса политики спортивного директора клуба Михаэля Цорка в личной переписке. Разумеется, он хотел отправить это сообщение кому-то другому.

Увольнение Тухеля из «ПСЖ» оказалось неожиданным. Во всяком случае об этом сказал его ассистент: «Мы были шокированы, когда 23 декабря, после победы над «Страсбуром» (4:0), Леонардо собрал нас и сказал, что клуб больше не рассчитывает на Томаса. После огромных трудностей 2020 года и достижения величайшего успеха в «ПСЖ», после выхода из группы Лиги чемпионов, в самом разгаре чемпионата Франции принято решение, которое тяжело понять».

L’Equipe пишет, что именно Леонардо протолкнул руководству увольнение Тухеля.

Леонардо, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Пришел в «Милан» благодаря Берлускони и обвинил его в нарциссизме

В 2009 году Леонардо работал над получением тренерской лицензией и сразу же принял «Милан». Должность ему досталась лично от Сильвио Берлускони. Тот помнил, как Леонардо играл, и постоянно хвалил его за умение приводить в клуб классных молодых игроков. При участии Леонардо в «Милане» появились Кака и Алешандро Пате – Берлускони верил, что неопытный тренер вывезет за счет умения строить команду вокруг янгстеров.

Но в клубе Леонардо стал лишь переходной стадией между победными периодами Карло Анчелотти и Макса Аллегри и больше запомнился странными историями. К примеру, на первой пресс-конференции в качестве главного тренера он сказал: «Знаете, «Милан» – это синоним яркого атакующего футбола. Мы должны работать очень-очень много и радовать болельщиков. Даже если мы проиграем, то фанаты «Милана» будут говорить: «Вау, поражение – это ерунда. Вы видели, какой футбол мы показали?!»

На первой (и единственной) предсезонке он проиграл все матчи. Когда Леонардо задали логичный вопрос, почему никто не увидел атакующий футбол, он ответил: «А вы вообще видели состав? У меня просто нет сильных людей для формирования чего-то яркого». Берлускони услышал зов помощи и привлек Клас-Яна Хунтелара, Давиде ди Дженнаро, Иньяцио Абате и Огучи Оньеву. Этого оказалось недостаточно.

Леонардо не сдержал слово – никакого красивого футбола фанаты не увидели (хотя «Милан» забрался на третье место). Зато насобирал много конфликтов с игроками. Например, Оньеву Леонардо говорил, что тот не способен продуктивно мыслить на поле, что он слишком медленный и нерешительный.

Оньеву отвечал приличнее (когда Леонардо уже ушел): «Не скажу ничего плохого про бывшего тренера. Но иногда кажется, что мы работали без него. Он давал какие-то странные указания, а мы все тренировались, кто как хочет. Самое интересное, что он даже не замечал этого. Странное было время».

Роналдиньо и Леонардо, «Милан» Фото: Getty Images

Леонардо ушел по итогам того сезона – стороны расстались по обоюдному согласию. Напоследок Леонардо сказал: «Хочу сказать про работу с Сильвио. Нарцисс не любит ничего, что не является его отражением. В этом одна из причин моего ухода». Потом добавил, что берет в тренерской карьере паузу на пару лет и из уважения к «Милану» никогда не примет другую итальянскую команду. Через полгода бразилец подписал контракт с «Интером».

Дзанетти за него определял состав «Интера»

После успеха Жозе Моуринью «Интер» назначил Рафу Бенитеса – на этом все посыпалось. Леонардо пригласили для нормализации ситуации, и тот слегка помог: вывел клуб на второе место. После этого сотрудничество закончилось.

Про переход в «Интер» Леонардо говорил: «Уважаю всех, кто считает меня предателем. Я больше не хочу, чтобы все меня считали хорошим и примерным парнем. В «Милане» я устал от футбола и сильно хотел отдыха. Но «Интер» был единственным клубом, который подарил мне желание заново двигаться в футболе. Клуб заставил меня встать с дивана и снова работать».

В «Интер» Леонардо пришел по личному приглашению Массимо Моратти. Тот объяснил партнерам, что это сильный тренер с современными взглядами и четкими решениями. В реальности же дела оказались чуть хуже. «Интер» сильно выезжал за счет лидеров (тогда играли Самюэль Это’О, Уэсли Снейдер, Диего Милито, Хавьер Дзанетти, Лусио и другие), а сам Леонардо иногда удивлял игроков решениями.

«Мы видели, что Леонардо неплохо шел в «Милане», но его назначения мы не поняли. Ждали, что клуб пригласит кого-нибудь сильного. Нет, Леонардо – хороший тренер. Но не того уровня, чтобы перестроить команду. Иногда мы не понимали его действий и установок. Иногда он удивлял.

Например, перед ответным матчем с «Бари» (февраль-2011 – победа «Интера» со счетом 3:0) он подошел ко мне и сказал: «Хавьер, ты самый опытный игрок команды. Не знаю, как мне точно играть против «Бари»: тратить силы или сыграть полуосновным составом. Я бы предложил выбрать состав тебе». Я тогда растерялся, поучаствовал в выборе состава, дал советы Леонардо, но не взял на себя ответственность» – вспоминал Дзанетти уже после завершения карьеры.

Леонардо и Хавьер Дзанетти, «Интер» Фото: Getty Images

Другая цитата принадлежит Лусио: «Все писали, что «Интер» стал хуже. Но это не так. «Интер» был все тем же – за нас все еще играли прекрасные футболисты, которые добивались с клубом больших побед. Но нам не хватало уверенности тренера. Иногда казалось, что он не знает, как правильно вести команду и настроить ее».

У Леонардо-тренера были два важных пункта. Первый сформировался еще в «Милане» – никто не мог ругать его, кроме него самого. После поражения от «Палермо» в декабре-2009 он сказал: «Мы проиграли матч, да. Но оставьте критику и мнение при себе. Я не тренер команды, я – менеджер. Я отвечаю не только за игровые процессы, но и за все внутренние. Поражения – часть игры. Вы [журналисты] не должны забывать это, но вы набрасываетесь на людей после каждого матча».

Второй пункт появился в «Интере». «Менеджер – любимое определение Леонардо. Он раздражался, когда иностранцы называли его тренером, а не мистером или менеджером. В «Интере» он сравнивал себя с Моуринью. Изначально это был нелепый слух, но как-то Леонардо выпалил: «Знаете, что нас объединяет с Жозе? Гибкость мышления. Мы – молодые и современные тренеры. Но если он уже стал абсолютной легендой, то мне еще многого нужно достичь».

Леонардо сыграл против «Милана» через три месяца после назначения в «Интере» – проиграл 0:3. В дерби он получил положенную порцию хейта, а потом удивлялся в интервью: «Я всего лишь поменял клуб. Я так много сделал для «Милана», поэтому не понимаю отношение болельщиков. Они должны быть благодарны мне, а не ненавидеть. Думаю, никогда не смогу простить их и наладить отношения».

Восстанавливать коннект пришлось через семь лет – в 2018-м он на годик заскочил в «Милан» на должность технического директора и перезапустил управленческую карьеру. «Тренировать? Это круто, но не для меня. Мне нравится направлять людей, помогать им. Но для достижения успеха на тренерском месте нужен совсем другой менталитет», – Леонардо уже три года управляет и вроде бы совсем не планирует менять деятельность.

Маурисио Почеттино и Леонардо, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Леонардо выдал непонятные абзацы в «Интере» и «Милане». С одной стороны, все было довольно неплохо, и клубы боролись за место в ЛЧ. С другой – все это сопровождалось странными историями вокруг его деятельности.

То же самое пока и в «ПСЖ». Леонардо – часть большого проекта с сильными задачами и огромными целями. Но пока его работа вызывает вопросы: ссоры с мощными тренерами (уже две подряд), непродление сильных футболистов и проигрыш в гонке за титул команде, чей состав стоит в 2,5 раза дешевле.

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