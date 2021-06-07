В символическую сборную чемпионата Франции сезона-2020/21 по версии болельщиков попали только два футболиста «Пари Сен-Жермен». Самый дорогой игрок в истории Неймар в число лучших не вошел.

Вратарь: Майк Мэньян («Лилль»).

Защитники: Жонатан Клаус («Ланс»), Маркиньос («ПСЖ»), Жозе Фонте, Рейнилдо Мандава (оба – «Лилль»).

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Полузащитники: Лукас Пакета («Лион»), Бенжамин Андре («Лилль»), Орельен Тчуамени («Монако»).

Нападающие: Мемфис Депай («Лион»), Бурак Йилмаз («Лилль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Наибольшее представительство в сборной у «Лилля» – пять игроков, минимум по одному в каждой линии.

Неймар в нынешнем сезоне Лиги 1 провел 18 матчей, забил 9 мячей и сделал 6 ассистов.

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