Полузащитник сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум перешел в «Пари Сен-Жермен». Вейналдум стал игроком парижан на правах свободного агента.

Контракт с голландцем подписан до 2024 года, сообщается в твиттере «ПСЖ». Инсайдер Николо Скира писал, что в Париже Вейналдум будет зарабатывать 8,5 млн евро в год без учета бонусов.

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Вейналдум выступал в «Ливерпуле», его контракт с мерсисайдцами истекает 30 июня 2021 года.

Инсайды связывали футболиста с «Барселоной» – каталонцев тренирует Роналд Куман, знакомый Жоржиньо по сборной.

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