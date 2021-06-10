Полузащитник сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум перешел в «Пари Сен-Жермен». Вейналдум стал игроком парижан на правах свободного агента.
Контракт с голландцем подписан до 2024 года, сообщается в твиттере «ПСЖ». Инсайдер Николо Скира писал, что в Париже Вейналдум будет зарабатывать 8,5 млн евро в год без учета бонусов.
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- Вейналдум выступал в «Ливерпуле», его контракт с мерсисайдцами истекает 30 июня 2021 года.
- Инсайды связывали футболиста с «Барселоной» – каталонцев тренирует Роналд Куман, знакомый Жоржиньо по сборной.
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