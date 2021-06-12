Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о ситуации с продлением контракта с «Пари Сен-Жермен».

«Мне не нужно спешить в этом вопросе. Я должен принять верное, но сложное решение, взвесить все в голове. Я уже в том месте, где мне все нравится, где чувствую себя хорошо. Но лучшее ли это место для меня? Пока не могу ответить на этот вопрос.

Я не сумасшедший и осознаю, что проект со мной и без меня для клуба будет сильно различаться. Но в «ПСЖ» понимают мои вызовы. Я бы задал президенту Нассеру Аль-Хелаифи только один вопрос: каких футболистов мы подпишем этим летом?» – рассказал Мбаппе в интервью журналу France Football (цитата по сайту L’Equipe ).

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Соглашение Килиана Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» заканчивается по окончании сезона-2021/22 – 30 июня 2022 года.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в августе 2017 года и обошелся столичному клубу в 180 миллионов евро.

22-летний нападающий забил 27 мячей в 31 матче чемпионата Франции-2020/21.

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