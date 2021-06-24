Бывший главный тренер «Челси», «Тоттенхэма», «Зенита» и «Марселя» Андре Виллаш-Боаш оценил возможность перехода форварда сборной Франции Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал».

«Мне кажется, что рано или поздно Мбаппе окажется в «Реале». Криштиану Роналду переходил в «Мадрид» в статусе звезды и стал только лучше. Думаю, что Мбаппе ждет то же самое», – цитирует Виллаш-Боаша Marca со ссылкой на Bild.

Также португалец посоветовал Килиану и Неймару уходить из «ПСЖ». «Если честно, то простой факт, что они не выиграли Лигу 1, показывает, что это не лучшее место для них обоих», – заявил Андре.

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А еще коуч сообщил, что Криштиану Роналду следует остаться в «Ювентусе». «У «Юве» сейчас новый тренер, Массимилиано Аллегри. Для Роналду это новый прекрасный вызов. Аллегри уже приводил клуб к большим успехам и заработал отличную репутацию. Так что я бы посоветовал Криштиану остаться. Для него это станет большим вызовом, чем уход, например, в «ПСЖ», – цитирует Виллаш-Боаша испанская As со ссылкой на то же интервью.

Контракт Килиана Мбаппе с «Парижем» заканчивается в июне 2022 года.

Криштиану Роналду перешел в «Реал» из «Манчестер Юнайтед» летом 2009 года и за восемь сезонов выиграл четыре Лиги чемпионов и два чемпионата Испании.

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