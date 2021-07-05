1 июля экс-капитан «Реала» Серхио Рамос стал свободным агентом. Судя по всему, испанец совсем скоро подпишет договор с «ПСЖ» – контракт Рамоса будет действовать до 2023 года. Есть лишь один вопрос: зачем Парижу мегавозрастная легенда другого клуба?

Год назад переезд Серхио Рамоса в Париж стал бы реальной трансферной бомбой. Во время карантина этот мужчина прокачал роскошный пресс, а потом безжалостно разорвал Ла Лигу: он реализовывал все пенальти, снимал весь верх и более-менее аккуратно отбирал внизу. Серхио мутировал в нового Криштиану – казалось, только дисквал капитана помешал «Реалу» нормально побороться с «Сити» в ответной игре 1/8 финала ЛЧ. Без харизматичного Рамоса поплыли все, особенно Рафа Варан, который фактически привез оба мяча.

Серхио Рамос, «Реал» Фото: Getty Images

Трансферы Рамос сказал игрокам «Реала», что перейдет в «ПСЖ» (COPE) 22/06/2021 В 21:56

За прошедший сезон многое изменилось. Серхио стабильно играл в 2020-м, но в 2021-м получал одну травму за другой. Проблемы со здоровьем наложились на трудные переговоры с «Реалом», которые в результате ничем не закончились. Казалось, что истерзанный повреждениями 35-летний защитник либо вернется в родную «Севилью», либо рванет в Азию на рекордные деньги. Но тут в гонку за Рамоса ворвались шейхи из «ПСЖ». Судя по зимним инсайдам, они интересовались испанцем аж за полгода до истечения контракта с «Мадридом», но Серхио деликатно сворачивал диалог. Теперь препятствий нет – вероятно, Рамос действительно будет игроком «ПСЖ» до 2023 года.

Для Серхио это шикарный сценарий. Он получит солидный двухлетний контракт, останется в Лиге чемпионов и явно возьмет французское золото. Вопрос лишь в том, чем Рамос может быть полезен «Парижу». Скорее всего, шейхи размышляли так: у этого парня гигантский опыт в ЛЧ и сумасшедшие лидерские качества. Есть вопросы по здоровью, но вполне возможно, траблы уйдут – у всех бывают скомканные сезоны. Плюс у Рамоса есть целый легион персональных фанов, которые станут лояльными и к «ПСЖ» – в этом клубе знают, насколько важен маркетинг.

Но если оценивать объективно, сделка по Рамосу выглядит просто жалко. Во-первых, складывается ощущение, что «ПСЖ» постепенно подписывает всех героев лигочемпионской трилогии «Реала». Навас уже на месте, Рамос в пути, осталось выдернуть Марсело и Криштиану. Жаль, что это так не работает – никто и никогда не вернет легендарный 2018-й. Но шейхам это не объяснить: они явно уверены, что прокачали победный ДНК «Парижа».

Серхио Рамос, Кейлор Навас, Криштиану Роналду и Марсело после победы в ЛЧ Фото: Getty Images

Во-вторых, у «ПСЖ» уже есть капитан. Это Маркиньос, который младше Рамоса на восемь лет. Как поступить с бразильцем? Отобрать повязку? Оставить ее, но разрешить Рамосу толкать речи в раздевалке? Или все же заткнуть Серхио, привыкшего быть вожаком и в клубе, и в сборной? Об этом в «ПСЖ» словно не задумались – теперь надо ждать крысиных инсайдов из раздевалки.

В-третьих, за «Париж» пару сезонов бегал другой ветеран, Дани Алвес. Его тоже явно брали с прицелом на ЛЧ (у бразильца три чашки), но это не сработало. Зато Дани нахватался вторичных трофеев и стал самым титулованным игроком в мире – жаль, что «ПСЖ» не получил от этого достижения никакого профита. Сейчас в подобную командировку едет Рамос: заработать, потусить с Неймаром, повылетать из Лиги чемпионов. У Серхио этих кубков и так полно – не будет никакой трагедии, если не получится взять ЛЧ с «Парижем».

Четвертый минус уже чуть глубже. Игроки французского гранда отхватили целых семь удалений за сезон Лиги 1. Это их фирменная привычка: как только матч складывается не в пользу «ПСЖ», звезды начинают срываться, фолить и бычить на судью. Теперь к этим явлениям добавится и Рамос, готовый нарушать даже при удобном для команды счете. Вероятно, красных будет еще больше.

Красная карточка Серхио Рамосу Фото: Getty Images

По сути, у «Парижа» есть лишь одна надежда. Шейхи помнят, как списали Тиаго Силву, а он дотянулся до Кубка чемпионов с «Челси». Контракт с Рамосом – попытка воспроизвести ситуацию в обратную сторону: вдруг Серхио захочет доказать «Реалу» и Пересу, что его зря выкинули из Мадрида? Если защитник проведет сезон без травм и конфликтов, то в теории может повторить сказку Силвы, но верится в это с трудом.

Пока все выглядит так, словно «ПСЖ» остался в начале 2010-х. Тогда, сразу после прихода шейхов, клубу надо было громко заявить о себе – в том числе яркими подписаниями. Сейчас это уже не требуется, но топ-менеджмент так и не научился уважать себя. И по привычке инвестирует в суперзвездных пенсионеров типа Рамоса.

Трансферы У Рамоса есть предложения от «ПСЖ», «МЮ» и «Сити» (As) 22/06/2021 В 12:00