Сент-Этьен - ПСЖ
Футбол. Следите за матчем Сент-Этьен – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! 28 ноября 2021 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Клод Пюэль или Маурисио Почеттино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сент-Этьен и Пари Сен-Жермен и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Сент-Этьен и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
«ПСЖ» всего два раза за 14 туров потерял очки и уже выковал мощное 11-очковое преимущество над ближайшим преследователем в Лиге 1. «Сент-Этьен» в последнее время тоже набрал ход: не проигрывает четыре матча подряд, а в двух последних оформил две победы, которые, правда, оказались первыми в сезоне. Справятся ли парижане с набравшей ход командой из зоны вылета? Узнаем в этом текстовом лайве!