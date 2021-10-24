Марсель - ПСЖ
Футбол. Следите за матчем Олимпик Марсель – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! 24 октября 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хорхе Сампаоли или Маурисио Почеттино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпик Марсель и Пари Сен-Жермен и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Олимпик Марсель и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Салют всем любителям французского футбола! Здесь мы с вами понаблюдаем за противостоянием «Марселя» и «ПСЖ». Парижский «галактикос» отправляется в гости на «Стад Велодром», чтобы побороться за 3 очка. Но согласен ли с этим Хорхе Сампаоли? Откладывай все дела и следи за матчем вместе с Eurosport.ru!