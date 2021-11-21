Стад Брест
    -
    15:00
    21.11.21
    Стадион Франсис-Ле-Бле
    РК Ланс
      Чемпионат Франции • Тур 14
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      Стад Брест - РК Ланс

      Футбол. Следите за матчем Стад Брест – РК Ланс на Eurosport.ru! 21 ноября 2021 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Мишель Тер-Закарян или Франк Хайсе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Стад Брест и РК Ланс и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Стад Брест и РК Ланс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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