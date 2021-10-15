ПСЖ - Анже
Футбол. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Анже на Eurosport.ru! 15 октября 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Маурисио Почеттино или Gérald Baticle? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пари Сен-Жермен и Анже и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Пари Сен-Жермен и Анже, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Салют! Здесь мы с вами будем наблюдать за матчем десятого тура Лиги 1: в противостоянии сойдутся «Пари Сен-Жермен» и «Анже». Смогут ли Месси и компания найти общий язык и показать настоящую красивую игру? Посмотрим. Клубный футбол наконец-то возвращается, а следить за ним удобнее всего вместе Eurosport.ru!