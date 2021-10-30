Метц
    -
    18:00
    30.10.21
    Стадион Сен-Симфорьян
    Сент-Этьен
      Чемпионат Франции • Тур 12
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      Перед матчем

      Метц - Сент-Этьен

      Футбол. Следите за матчем Метц – Сент-Этьен на Eurosport.ru! 30 октября 2021 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Фредерик Антонетти или Клод Пюэль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Метц и Сент-Этьен и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Метц и Сент-Этьен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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