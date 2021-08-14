ПСЖ - Страсбур
Футбол. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Страсбур на Eurosport.ru! 14 августа 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Маурисио Почеттино или Жюльен Стефан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пари Сен-Жермен и Страсбур и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Пари Сен-Жермен и Страсбур, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
В прошлом футбольном году «ПСЖ» дважды обыграл «Страсбур», в обеих встречах забив по четыре мяча. Последняя победа «Страсбура» над «Пари Сен-Жермен» была зафиксирована в 2017 году. Тогда в 16 туре сезона-2017/18 нынешние гости прихлопнули столичный клуб, отличившись дважды. В этот раз букмекеры не благосклонны к игрокам Жюльен Стефана, потому что оценивают их победу коэффициентом в районе 10,0.
В первом туре «ПСЖ» играл против «Труа», выиграв со счетом 2:1. До этого был поединок за Суперкубок Франции, который парижане проиграли «Лиллю». Начало сезона для команды Почеттино выдалось смазанным, но еще не все новички вписаны в обойму. Тот же Рамос неизвестно когда приступит к тренировкам. Это при том, что из старичков в стартовой игре сезона не отметились Неймар, Ди Мария, Паредес, Верратти, Маркиньос и Бернат.
У «Страсбура» новый главный тренер – Жюльен Стефан, который в прошлом возглавлял «Ренн». В первом туре гости неожиданно уступили «Анже», а этот клуб испытывает огромные финансовые проблемы. Календарь не щадит «Страсбур», ведь теперь на их пути грозный «Пари Сен-Жермен», набрать очки с которым многие коллективы Лиги 1 могут только по большим праздникам. К тому же, власти Парижа разрешили заполнить «Парк де Пренс» на 100%, так что с поддержкой у хозяев проблем не будет.
Матч между «ПСЖ» и «Страсбуром» еще никогда не собирал столько аудитории, сколько получит 14 августа 2021 года – это будет первое появление Месси в составе парижан. Eurosport.ru приглашает всех на текстовую трансляцию одного из главных поединков первого тура Лиги 1 сезона-2021/22, ведь это будет по-настоящему историческое событие!