Ренн
    -
    14:00
    03.10.21
    Стадион де ля Роут де Лорьян
    Пари Сен-Жермен
      Чемпионат Франции • Тур 9
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Ренн - ПСЖ

      Футбол. Следите за матчем Ренн – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! 3 октября 2021 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Брюно Женезьо или Маурисио Почеттино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ренн и Пари Сен-Жермен и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Ренн и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      «ПСЖ» после восьми туров Лиги 1 идет с восемью победами и вообще не замечает соперников по чемпионату. Лео Месси впервые отличился за парижан в Лиге чемпионов, но во Франции еще не забивал. Расчехлится ли Лионель в ворота «Ренна»? Узнавайте из этой текстовой трансляции!