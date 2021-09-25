Пари Сен-Жермен
    -
    22:00
    25.09.21
    Парк де Пренс
    Монпелье
      Чемпионат Франции • Тур 8
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      ПСЖ - Монпелье

      Футбол. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Монпелье на Eurosport.ru! 25 сентября 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маурисио Почеттино или Мишель Тер-Закарян? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пари Сен-Жермен и Монпелье и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Пари Сен-Жермен и Монпелье, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Евгений Нарижный
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      Привествуем всех экспертов французского футбола и просто тех, кто наблюдает со стороны! Главные бисты нынешнего сезона «ПСЖ» примут «Монпелье» – команда Почеттино полна настроя разнести середняка Лиги 1. Онлайн-трансляцию матча можно будет посмотреть прямо здесь 24 сентября в 22:00 (мск).