Лилль
    -
    20:00
    22.09.21
    Стад Пьер Моруа
    Реймс
      Чемпионат Франции • Тур 7
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Лилль - Реймс

      Футбол. Следите за матчем Лилль – Реймс на Eurosport.ru! 22 сентября 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Жослен Гурвеннек или Оскар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лилль и Реймс и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Лилль и Реймс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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