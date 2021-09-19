Пари Сен-Жермен
    -
    21:45
    19.09.21
    Парк де Пренс
    Олимпик Лион
      Чемпионат Франции • Тур 6
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      ПСЖ - Лион

      Футбол. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Олимпик Лион на Eurosport.ru! 19 сентября 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маурисио Почеттино или Петер Бош? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пари Сен-Жермен и Олимпик Лион и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Пари Сен-Жермен и Олимпик Лион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Полина Шерстобитова
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      Привет всем любителям футбола! В шестом туре Лиги 1 встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Лион». Трио Месси-Мбаппе-Неймар продолжает сыгрываться и настраивается на триумф во всех турнирах. Маурисио Почеттино и Петер Бош серьезно зарубятся за победу в матче. Бросай все дела и следи за футболом вместе с Eurosport.ru!