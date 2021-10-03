Монако
    -
    16:00
    03.10.21
    Стадион Луи II
    Бордо
      Чемпионат Франции • Тур 9
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Монако - Бордо

      Футбол. Следите за матчем Монако – Бордо на Eurosport.ru! 3 октября 2021 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Нико Ковач или Владимир Петкович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монако и Бордо и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Монако и Бордо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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