Лорьян
    -
    17:00
    20.02.22
    Стадион Лё Мустуар
    Монпелье
      Чемпионат Франции • Тур 25
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Лорьян - Монпелье

      Футбол. Следите за матчем Лорьян – Монпелье на Eurosport.ru! 20 февраля 2022 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Кристоф Пеллисье или Оливье Даль'Ольо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лорьян и Монпелье и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Лорьян и Монпелье, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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