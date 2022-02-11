Пари Сен-Жермен
    2-ой тайм
    0
    -
    0
    23:00
    11.02.22
    Парк де Пренс
    Ренн
      Чемпионат Франции • Тур 24
      КалендарьТаблица
      • 1-ый тайм
      • Пари Сен-Жермен
      • Ренн
      • Мбаппе
        42'
      Перед матчем

      ПСЖ - Ренн

      Футбол. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Ренн на Eurosport.ru! 11 февраля 2022 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маурисио Почеттино или Брюно Женезьо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пари Сен-Жермен и Ренн и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Пари Сен-Жермен и Ренн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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