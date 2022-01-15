ПСЖ - Брест
Футбол. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Брест на Eurosport.ru! 15 января 2022 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Маурисио Почеттино или Мишель Тер-Закарян? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пари Сен-Жермен и Брест и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Пари Сен-Жермен и Брест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Бонжур, мон ами! Чемпионат Франции в самом разгаре, а мы продолжаем за ним следить. Меня зовут Полина Шертсобитова, и я с большим удовольствием проведу текстовый лайв матча «Пари Сен-Жермен» – «Брест». Парижане давно не выигрывали в Лиге 1, и будут изо всех сил стараться порадовать своих фанатов. «Брест» же попробует поймать столичную команду на контратаках и зацепиться за очки. Бросай все, тут футбол на Eurosport.ru!