Бордо
    -
    19:05
    20.02.22
    Матмю Атлантик
    Монако
      Чемпионат Франции • Тур 25
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Бордо - Монако

      Футбол. Следите за матчем Бордо – Монако на Eurosport.ru! 20 февраля 2022 года в 19:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Давид Гийон или Филипп Клеман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бордо и Монако и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Бордо и Монако, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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