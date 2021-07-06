Защитник «Интера» Ашраф Хакими официально стал футболистом «Пари Сен-Жермен».

О трансфере парижский клуб объявил красивым видео, на котором создается портрет марокканского футболиста. Контракт Хакими с новым клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Ранее генеральный директор «Интера» Беппе Маротта подтвердил факт переговоров с парижским клубом о переходе 22-летнего игрока. По информации журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 70 миллионов евро.

Ашраф Хакими перешел в «Интер» из «Реала» летом 2020 года за 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Серии А латераль провел 37 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 8 ассистов.

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