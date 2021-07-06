Защитник «Интера» Ашраф Хакими официально стал футболистом «Пари Сен-Жермен».
О трансфере парижский клуб объявил красивым видео, на котором создается портрет марокканского футболиста. Контракт Хакими с новым клубом рассчитан до лета 2026 года.
Чемпионат Италии
В Италии 5 топ-клубов сменили тренеров. Почему?
11/06/2021 В 09:15
Ранее генеральный директор «Интера» Беппе Маротта подтвердил факт переговоров с парижским клубом о переходе 22-летнего игрока. По информации журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 70 миллионов евро.
  • Ашраф Хакими перешел в «Интер» из «Реала» летом 2020 года за 40 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне Серии А латераль провел 37 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 8 ассистов.
Подставлял клубы, ушел к врагу «Милана». Чалханоглу – шакал футбола
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Футбол
Шоу и Канселу? Или Зинченко? Лучшие крайние защи сезона
19/05/2021 В 09:04
Чемпионат Италии
Хакими перешел из «Реала» в «Интер»
02/07/2020 В 18:13