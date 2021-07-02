«Пари Сен-Жермен» заинтересован в приглашении бывшего футболиста «Барселоны» Лионеля Месси.

Источники испанской газеты Diario AS сообщили, что руководство «ПСЖ» направило 34-летнему аргентинцу официальное предложение. Но Месси пока сосредоточен на выступлении за национальную команду на Кубке Америки. «Барселона» также находится на связи с Лео, но спортивный директор «Парижа» Леонардо и президент клуба Нассер Аль-Хелаифи готовы включиться в сделку по шестикратному обладателю «Золотого мяча».

Собеседники Diario AS также уточнили , что предложение «ПСЖ» для Месси финансово крупнее, чем итоговый оффер «Барсы». Во французской фирме никогда не отказывались от интереса к Лионелю, а покупка кого-то из пары Месси – Криштиану Роналду уже 10 лет остается мечтой для Аль-Хелаифи. В «Париже» готовы подождать окончания Копы и завершения выступления Месси на южноамериканском турнире сборных.

Чемпионат Италии Рекламный пост в инстаграме Роналду стоит 1,2 миллиона евро ДЕНЬ НАЗАД

Лионель Месси стал свободным агентом 1 июля 2021 года после 17 лет, проведенных в главной команде на «Камп Ноу».

В «Пари Сен-Жермен» уже подтвердили подписание Джорджиньо Вейналдума в это межсезонье. Также экс-чемпионов Франции связывают со скорыми покупками защитников Ашрафа Хакими и Серхио Рамоса, а также голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

Чемпионат Испании Контракт Месси с «Барселоной» истек. Какие варианты? ВЧЕРА В 07:37