Бывший защитник «Марселя», «Монако» и сборной Франции Эрик ди Меко прокомментировал ситуацию с продлением контракта форварда Килиана Мбаппе с «ПСЖ».

«Проблема этой истории заключается в том, что в последний год соглашения Мбаппе у «ПСЖ» на руках все карты. Что ты [на месте Килиана] можешь сделать, когда против тебя могущественный «Париж», способный сказать: «Не хочешь продлеваться? Что ж, будешь весь сезон сидеть на скамейке».

А у «ПСЖ» есть все рычаги для этого. И таким поведением в руководстве показывают новичкам, что те никогда не смогут управлять процессом», – заявил Ди Меко в эфире RMC Sport

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Соглашение 22-летнего Килиана Мбаппе с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года.

В чемпионате Франции-2020/21 Мбаппе забил 27 мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за «ПСЖ».

С 1989 по 1996 гг. Эрик ди Меко провел 23 матча за сборную Франции.

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