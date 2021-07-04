Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе продолжает вести переговоры с французским клубом о новом соглашении. Футболист готов продлить контракт, если в него включат опцию выкупа и отступные для мадридского «Реала».

Регламент Федерации футбола Франции запрещает клубам прописывать отступные в контрактах игроков, поэтому Мбаппе и «ПСЖ» могут пойти на устную договоренность без юридической силы. Однако руководство не готово так сильно рисковать, а Мбаппе хочет сохранить хорошие отношениями с клубом и президентом Нассером Аль-Хелаифи, сообщает Marca

Мбаппе играет в составе за «ПСЖ» с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из «Монако» за 180 млн евро.

В прошлом сезоне Лиги 1 форвард сыграл в 31 матче, забил 27 мячей и сделал семь ассистов.

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