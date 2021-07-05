Бывший нападающий сборной Франции Николя Анелька дал совет форварду «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе.

«Уважаемый Килиан. Я бы хотел сказать тебе, что это будет просто, ты быстро восстановишься, а вернуться в футбол будет несложно. Но футбол не такой.

Серия пенальти – это лучший способ разрешить матч при победе, но при поражении это очень жестоко. Это шрам, который тускнеет, но никогда не пропадет навсегда. Ты чувствуешь себя одиноким. Приходиться жить с этим, работать, работать и работать на поле. Выходить на газон, забивать мячи, чтобы потихоньку забывать об этом. Но полностью забыть невозможно. Я не забыл. И никогда не забуду.

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«Килиан, если ты хочешь выиграть «Золотой мяч» – а это то, что тебе нужно, чтобы угнаться за [Криштиану] Роналду и [Лионелем] Месси – нужно соревноваться с лучшими.

А когда ты выступаешь за «ПСЖ», нельзя сказать, что постоянно играть против лучших», – написал Анелька в колонке для The Athletic UK. Фрагмент из-под пэйволла доступен в твиттере сайта.

Мбаппе – второй по стоимости футболист мира после Неймара. Он перешел в «Париж» из «Монако» за 180 миллионов евро.

К 22 годам Килиан четырежды выиграл чемпионат Франции, взял три Кубка страны и два Кубка лиги. На ЧМ-2018 он привел сборную к победе и забил в финале хорватам.

В 1/8 финала чемпионата Европы-2020 Мбаппе смазал решающий пенальти в послематчевой серии, и Франция вылетела от Швейцарии.

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