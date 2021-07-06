Нападающему «Лорьяна» Йоану Виссе плеснули кислотой в лицо. В дом футболиста пробралась 32-летняя женщина, окатила игрока кислотой и скрылась с места преступления.

Виссу незамедлительно доставили в больницу с ожогами глаз. Ему сделали операцию, которая прошла успешно. В данный момент форвард находится в стабильном состоянии, но неизвестно, какими будут последствия у этой травмы и сможет ли он продолжить карьеру. Злоумышленницу арестовали спустя сутки – за это время она успела напасть на еще двух людей и облила их той же кислотой. Женщина с психическим расстройством пережила выкидыш, но мужу об этом сказать побоялась. Она нападала на темнокожих людей с целью украсть их ребенка и выдать его за своего новорожденного, сообщает L'Equipe

В прошлом сезоне Йоан Висса провел за «Лорьян» 40 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 5 ассистов.

Форвард выступает за сборную ДР Конго, за которую провел 2 матча и забил 1 мяч.

Чемпионат Франции Голище со штрафного в Лиге 1. Девятку пронзили с 37 метров 22/03/2021 В 08:54

Чемпионат Франции Неймар забил издевательский пенальти, не глядя на мяч 31/01/2021 В 18:01