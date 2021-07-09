Представитель Роналду Жорже Мендеш встретится с руководством «Ювентуса», чтобы решить будущее Роналду в туринском клубе. Криштиану ищет клуб, который стремится выиграть Лигу чемпионов, а один из таких – «Пари Сен-Жермен». В Париже тоже хотят подписать Криштиану, но все будет зависеть от позиции Аньелли в разговоре с Мендешем.
Таким образом Криштиану может стать ключом к трансферу Мбаппе. Французский форвард настаивает на уходе. Если его не отпустят этим летом, он не продлит контракт и уйдет свободным агентом в следующем году. В «ПСЖ» уверены, что Мбаппе не выдержит и в конечном итоге продлит соглашение, но перспектива заполучить Криштиану соблазняет парижан, и они могут поменять Килиана на трансфер Криша. Мендеш сказал Аньелли, что у него есть предложение от «ПСЖ» – агент хочет, чтобы туринцы согласились на переход Роналду в парижский клуб. Если это произойдет, в Париже согласятся вести переговоры с «Реалом» о продаже Мбаппе.
Для Аль-Хелаифи самое важное – получить замену Мбаппе до его ухода. Соглашение «Юве» с «ПСЖ» будет легким, и они должны его оформить в ближайшие дни. В этом случае арабские владельцы согласятся отдать Мбаппе за 160 млн. «Реал» уже сообщил Аль-Хелаифи, что больше платить не будет. Если «Париж» запросит 180 млн, трансфер не состоится, сообщает ABC.
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- Мбаппе играет в составе за «ПСЖ» с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из «Монако» за 180 млн евро.
- В прошлом сезоне Лиги 1 форвард сыграл в 31 матче, забил 27 мячей и сделал 7 ассистов.
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