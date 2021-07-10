Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос отказался от приглашения посетить поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье. По словам ирландского бойца, для испанца уже приготовили билеты.

«Мы подготовили для него билеты. Рамос написал мне, что подписывает контракт с новым клубом и не сможет прилететь. Он думал, что у него будет больше времени. С кем он подписывает контракт? Подписывает с новым клубом или что-то в этом роде», – приводит слова Макгрегора The Sun

8 июля бывший защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос стал игроком французского «Пари Сен-Жермен».

Третий бой Конора и Порье состоится примерно в 6-7 утра 11 июля (мск).

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