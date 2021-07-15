Нападающий «Лорьяна» Йоан Висса рассказал о восстановлении после неприятного инцидента и перенесенной операции. В собственном доме на Виссу совершили нападение. 32-летняя женщина проникла в здание и плеснула игроку в лицо кислотой.
Футболист перенес операцию. Он опубликовал фото, на котором на его лице видны следы случившегося. «Спасибо за поддержку, эти слова очень дороги моему сердцу. Мне уже лучше, работаем надо восстановлением», – написал Висса в инстаграме.
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Игроку «Лорьяна» плеснули в лицо кислотой в собственном доме
06/07/2021 В 14:25
  • Атаковавшая Виссу женщина нападала и на других темнокожих людей с целью украсть их ребенка и выдать его за своего новорожденного.
  • В прошлом сезоне Йоан Висса провел за «Лорьян» 40 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 5 ассистов.
Игроку «Лорьяна» плеснули в лицо кислотой в собственном доме
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