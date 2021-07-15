Джанлуиджи Доннарумма официально перешел в «ПСЖ». Итальянский вратарь и лучший игрок Евро-2020 стал игроком парижан на правах свободного агента: боссы клуба оказались сговорчивее, чем руководство «Милана». Но не все числа Доннаруммы увеличатся с переходом в новый клуб – одна уменьшится почти вдвое. Речь о номере вратаря на футболке: вместо привычного 99-го он будет носить 50-й.

Джанлуиджи Доннарумма Фото: Getty Images

Две девятки в «ПСЖ» свободны, так почему же Джиджио поменял их? Все оказалось прозаично – взять излюбленный номер ему не позволил регламент чемпионата Франции. Согласно правилам турнира, вратари могут брать только определенные номера – 1-й, 16-й и 30-й. Но «ПСЖ» – особенный клуб, в его ростере уже есть восемь вратарей, трое из них – в заявке, и они логично занимают разрешенные слоты. 1-й номер закреплен за Кейлором Навасом, 16-й – за Серхио Рико, а 30-й – за Александром Летелье. Остальным четырем голкиперам номер не присвоен, их, вероятно, отдадут в аренду.

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При такой ситуации Доннарумме оставалось выбирать между 40 и 50 – их можно брать, только если заняты 1, 16 и 30. Почему Джанлуиджи выбрал именно 50 – загадка, но взять 99-й у него не было шансов, даже если бы он играл в поле. Когда Аркадиуш Милик перешел из «Наполи» в «Марсель», поляку пришлось преобразовать 99 в 19. Такой ход Доннарумма тоже сделать не мог: мало того, что вратари во Франции строго ограничены в выборе, так еще и 19-й номер занят в «ПСЖ» Пабло Сарабией.

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