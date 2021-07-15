Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма перешел в «ПСЖ».
Итальянский голкипер стал игроком парижан на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2026 года, сообщает официальный сайт «ПСЖ».
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- Доннарумма – воспитанник «Милана». У вратаря истек контракт с «россонери», и стороны не договорились по условиям нового соглашения.
- На чемпионате Европы-2020 Доннарумму признали лучшим игроком турнира.
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