Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма перешел в «ПСЖ».

Итальянский голкипер стал игроком парижан на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2026 года, сообщает официальный сайт «ПСЖ».

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Доннарумма – воспитанник «Милана». У вратаря истек контракт с «россонери», и стороны не договорились по условиям нового соглашения.

На чемпионате Европы-2020 Доннарумму признали лучшим игроком турнира.

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