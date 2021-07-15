Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал восьмым вратарем в составе «Пари Сен-Жермен». Парижане подписали 22-летнего футболиста бесплатно.

Помимо Доннаруммы, в ростере Маурисио Почеттино значатся Кейлор Навас, Серхио Рико, Альфонс Ареола, Александр Летелье, Марцин Булка, Гариссон Инносан и Денис Франки. В сумме восемь вратарей оцениваются сайтом Transfermarkt в 97 млн 750 тысяч евро – больше, чем полные составы 13 клубов РПЛ из 16. Дороже только игроки ЦСКА (132,5 млн), «Спартака» (147,6 млн) и «Зенита» (167,7 млн).

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