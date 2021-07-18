Защитник сборной Испании Серхио Рамос очень сильно привык к статусу капитана в мадридском «Реале».
После перехода в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента 35-летний центрбек готовился к выходу на поле. Он надел обтягивающую синюю футболку «ПСЖ», завязал шнурки сначала на правой бутсе, потом на левой, чуть приспустил шорты и по привычке проверил капитанскую повязку на левом бицепсе. А ее нет!
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Потому что футболистов «Парижа» на поле выводит бразилец Маркиньос. Серхио Рамос может стать лидером раздевалки (и даже отобрать четвертый номер у Тило Керера), но пока он не капитан «Сен-Жермен».
- Серхио Рамос сменил клуб впервые за 16 лет. В составе «Реала» он выиграл пять чемпионств в Испании и одержал четыре победы в Лиге чемпионов.
- Рамос был капитаном «Мадрида» на протяжении шести сезонов. Он сменил в этом качестве голкипера Икера Касильяса.
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