Защитник «ПСЖ» и экс-капитан «Реала» Серхио Рамос рассказал об отношениях с новым одноклубником Неймаром, а также форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Слухи связывают аргентинца с переходом в парижскую команду в статусе свободного агента.

«Мне нравится играть с лучшими, а Месси – один из лучших в мире. Я продолжаю говорить, что для него всегда найдется место в моей команде.

Несмотря на то что Неймар играл в «Барселоне», а я – в «Реале», у нас сложились отличные отношения. Он присылал мне сообщения, уговаривал перейти в «ПСЖ». Я ценю такое отношение», – цитирует Рамоса Mundo Deportivo со ссылкой на TNT Sports.

Чемпионат Франции Рамос по мадридской привычке проверил повязку в «ПСЖ». А ее нет! 16 ЧАСОВ НАЗАД

Рамос сменил клуб впервые за 16 лет. В составе «Реала» он выиграл пять чемпионств в Испании и одержал четыре победы в Лиге чемпионов.

Защитник присоединился к «ПСЖ» на правах свободного агента.

Чемпионат Испании Месси окружили сотни фанатов. Лео просто ел в ресторане ВЧЕРА В 18:08