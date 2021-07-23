«Пари Сен-Жермен» продлил контракт с главным тренером Маурисио Почеттино.
Новое соглашение с аргентинским коучем рассчитано до 30 июня 2023 года. На такоей же срок продлены контракты и с его помощниками, сообщает официальный сайт парижан.
Чемпионат Франции
Предал «Милан», просил игроков выбрать состав. Кто ломает «ПСЖ»
- Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. Тренер подписал контракт до 30 июня 2022 года с возможностью продления еще на один сезон.
- В прошлом сезоне «ПСЖ» занял второе место в чемпионате Франции, завоевал Кубок и Суперкубок Франции и вышел в полуфинал ЛЧ.
Чемпионат Франции
Леонардо: «В «ПСЖ» полностью довольны Почеттино»
Чемпионат Франции
Почеттино хочет разорвать контракт с «ПСЖ»