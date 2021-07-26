Летом 2020 года «Челси» устроил пир во время чумы: пока функционеры европейских грандов рапортовали о катастрофических последствиях пандемии и ее влиянии на финансы, «синие» спокойно воспользовались просадкой рынка и со скидкой закупились талантами на несколько лет вперед. На Тимо Вернера, Кая Хаверца, Бена Чилуэлла и остальных клуб потратил больше 220 млн евро и успешно конвертировал тотальное превосходство на рынке в спортивные успехи – лондонцы закончили сезон победой в Лиге чемпионов.

Через год по этому сценарию идет «ПСЖ». Французский топ без вариантов отлетел «Манчестер Сити» в полуфинале ЛЧ, а во внутреннем чемпионате уступил корону во второй раз за девять лет. Шейхи взялись за преодоление кризиса привычным способом – закинули в команду новую порцию нефтяных купюр.

Неймар и Нассер Аль-Хелаифи Фото: Getty Images

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Неважное финансовое положение европейской футбольной элиты за год усугубилось разрушительным воздействием пандемии, и теперь многие страдают от ограничений на рынке. Только не «ПСЖ»: за пару недель до старта нового сезона во французской команде дела с трансферами обстоят совсем иначе. Этим летом никто не закупается с таким зверским энтузиазмом.

Последним подписанием клуба стал победитель и лучший игрок чемпионата Европы голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, доставшийся французам в статусе свободного агента после истечения договора с «Миланом». Победители Лиги чемпионов Серхио Рамос и Жоржиньо Вейналдум тоже перешли в «Париж» бесплатно – игроки покинули «Реал» и «Ливерпуль». За игроков не заплатили ни евро, но новички нагрузят зарплатную ведомость. Итальянцу положили оклад в 7 млн евро, испанец будет получать по 10,5 млн евро в год, голландец – 9,5 млн евро. Еще столько же клуб будет отстегивать за игроков во французскую казну в счет налогов.

Серхио Рамос, «Пари Сен-Жермен» Фото: Twitter

Раскошелиться пришлось разве что на защитника «Интера» Ашрафа Хакими: «нерадзурри» получили за марокканца около 70 млн евро, а футболист будет зарабатывать не сильно меньше звездных партнеров. С лета 2017 года, когда «ПСЖ» схантил Неймара и Мбаппе, дельцы с «Парк де Пренс» еще ни разу не проводили настолько агрессивную трансферную кампанию. Цель на предстоящий сезон все та же – впервые стать королями Европы.

Но как такие траты возможны, когда соперники по европейской элите вроде «Барселоны» и «Интера» считают каждый евро? «Сине-гранатовых» обязали реструктурировать финансы и пугают недопуском Лионеля Месси к матчам Ла Лиги, пока «Париж» сорит деньгами благодаря поддержке Qatar Sports Investments – государственная структура из Абу-Даби владеет французской командой уже 10 лет.

Правила фэйр-плей в последние годы хоть как-то сдерживали денежную мощь «ПСЖ», но пандемия расчистила клубу дорогу к легальному финансовому допингу. Прошлым летом УЕФА смягчил правила, регулирующие рынок, и отменил основополагающее ограничение ФФП – не более 30 млн евро убытков за три года.

2020-й финансовый год не подпадает под оценку организации, а показатели клубов суммируются с цифрами 2021-го – дебит с кредитом сведуться, будто за единый отчетный период. И это не все: за убытки свыше 30 млн евро не накажут, если клуб докажет прямое влияние пандемии на перерасход.

Финансовое положение позволяет «ПСЖ» не оглядываться на возможные поблажки от УЕФА: вынося помощь из Катара за скобки, команда генерирует внушительную прибыль и наращивает стоимость бренда даже в коронавирусную эпоху. В последнем финансовом отчете аудиторской компании Deloitte клуб занимает седьмое место в рейтинге богатейших футбольных франшиз мира – между «Сити» и «Челси», финалистами Лиги чемпионов прошлого сезона.

Ежегодный отчет Профессиональной футбольной лиги Франции показал , что за сезон-2019/20 «Париж» потерял 124 млн евро, а операционный доход команды (билеты, продажа мерча) упал на 101 млн евро. Зарплатная ведомость клуба составила 414 млн евро – на уровне «Манчестер Сити», лидера по этому показателю в Премьер-лиге. Убытки последней кампании нивелируется финансовыми успехами в сезонах-2017/18 и -2018/19, по итогам которых прибыль «ПСЖ» до налогообложения составила примерно 72 млн евро.

Слухи отправляют во французскую столицу Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» – у чемпиона мира 2018-го остался всего год по контракту с «красными дьяволами», и полузащитник не спешит продлевать соглашение. Болельщики парижан протестуют против его от перехода. Возможно, дело в беспокойстве фанатов за финансы любимой команды, но даже подписание очередной звезды вряд ли обернется проблемами.

Приглашение Доннаруммы, Рамоса, Вейналдума и Хакими ударит по зарплатной ведомости, но только контракт марокканца пришлось выкупать. Сумма его трансфера будет амортизироваться и отразится в финансовых отчетностях частями за период действия пятилетнего трудового соглашения – не более 14 млн евро в год. К этому можно прибавить приблизительно 50 млн евро зарплаты на четверых каждые 12 месяцев после уплаты налогов. Клуб заработал почти 10 млн евро на продаже Митчелла Баккера, до конца лета на выход могут проследовать Альфонс Ареоля и Лэйвен Курзава – при таком раскладе кутеж «ПСЖ» уже не кажется чрезмерно дерзким.

Единственная инстанция, способная остановить шоппинг «Пари Сен-Жермен» – это УЕФА. Контролирующий орган дважды пытался прекратить катарский допинг, но оба раза гранды отделались легко – «ПСЖ» в 2014-м и «Манчестер Сити» в 2020-м. Отвечающие за финансовый фэйр-плей функционеры напирали на сомнительные спонсорские сделки – якобы владельцы через подставные контракты вкачивают в активы собственные деньги. Оба кейса закончились победами клубов.

В организации давно назрели перемены, президент Александер Чеферин открыто говорит о необходимости реформы механизма ФФП. Появление Суперлиги стало очередным индикатором системных проблем в континентальном футболе, но что изменится в контроле финансовых потоков – пока не ясно. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи узнает об этом одним из первых – он возглавляет Европейскую ассоциацию клубов и входит в исполком УЕФА.

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