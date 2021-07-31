Мадридский «Реал» продолжает работу по осуществлению перехода нападающего Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен».

На прошлой неделе 22-летний футболист приступил к тренировкам с парижским клубом. Во время встречи с главным тренером Маурисио Почеттино он сообщил о твердом намерении не продлевать контракт, который заканчивается в июне 2022 года, сообщает Marca . Мбаппе определился со своим будущим – и оно связано с «Мадридом».

В «Реале» осознают, что время работает в их пользу. Шансы «ПСЖ» убедить Килиана продлить соглашение минимальны, и руководство парижан понимает это. Также, согласно информации Marca, боссы мадридского клуба приготовили для Мбаппе дополнительный аргумент – форварду пообещали подписной бонус в размере 40 миллионов евро, если он не продлит контракт и перейдет в «Реал» на правах свободного агента.

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У «ПСЖ» остался ровно месяц, чтобы решить: хочет ли клуб выручить значительную сумму (до 150 млн евро) за продажу главной звезды, или следующим летом Мбаппе покинет столицу Франции бесплатно. Начиная с 1 сентября, на следующий день после закрытия летнего трансферного окна, у парижан останется только 4 месяца на продление контракта с Мбаппе. Ведь с января 2022 года он свободно сможет вести переговоры с другими клубами.

Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из «Монако» за 180 млн евро.

В прошлом сезоне Лиги 1 форвард сыграл в 31 матче, забил 27 мячей и сделал 7 ассистов.

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