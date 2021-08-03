Появились фотографии нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, который в данный момент находится в отпуске и наслаждается отдыхом на Ибице.

Снимки в твиттере опубликовал журналист RMC Sport Даниэль Риоло. В комментариях болельщики активно обсуждали телосложение форварда – заметно поправился по сравнению с концом прошлого сезона. Некоторые фанаты сравнивают Нея с бразильцем Роналдо.

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В прошлом сезоне Неймар провел в составе «ПСЖ» 31 матч, забил 17 мячей и сделал 11 ассистов.

Бразилец отыграл 6 встреч на Кубке Америки, забил 2 мяча и отдал 3 передачи.

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