Экс-капитан «Барселоны» Лионель Месси приблизился к переходу в «ПСЖ».

Как отмечает журналист и инсайдер Фабрицио Романо, стороны значительно продвинулись в переговорах и в данный момент занимаются поиском правильной структуры сделки. Также на решение аргентинца влияет фактор Неймара. «ПСЖ» чувствует себя уверенно и почти уверен в положительном исходе переговоров.

«Манчестер Сити» по-прежнему сохраняет молчание, уточняет Романо.

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Лионель Месси покинул «Барселону» 1 июля на правах свободного агента после 17 лет на «Камп Ноу».

Спустя 35 дней каталонский клуб выпустил заявление о том, что Лео не подпишет новое соглашение.

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