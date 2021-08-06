Испанский журналист Анди Онрубия Рамос в эфире Directo Gol заверил, что Лионеля Месси уже можно считать футболистом «Пари Сен-Жермен».

«Соглашение между Месси и «ПСЖ» практически подписано. Семья уже ищет школу для его детей».

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Ранее Marca утверждала, что даже у «ПСЖ» нет средств на Месси, клубу придется продать ряд игроков. В списке на выход стоят Икарди, Сарабия, Эррера, Кейлор Навас, Серхио Рико, Керер, Данило, Курзава и даже только-только продливший контракт Ди Мария. При этом руководство «ПСЖ» твердо намеренно удержать Килиана Мбаппе.

У Месси трое сыновей: Тьяго (2012 года рождения), Матео (2015) и Чиро (2018).

Лионель всю карьеру провел в «Барселоне», эта веха подошла к концу 5 августа 2021 года.

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