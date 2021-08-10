«ПСЖ» наконец объявил о сделке века – Лионель Месси перешел в парижский клуб в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что зарплата Лео в Париже составит 35 млн евро в год.
Об переходе в «ПСЖ» аргентинец намекнул еще во время прощальной пресс-конференции на «Камп Ноу». Шестикратный обладатель «Золотого мяча» не мог сдержать слез.
В твиттере «ПСЖ» появилось видео, прямо намекающее на трансфер: в кадре появляется сам аргентинец и шесть «Золотых» мячей.
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Лео пополнил внушительный список трансферов «ПСЖ» летом 2021-го: в Париж переехали Серхио Рамос, Ашраф Хакими, Жоржиньо Вейналдум, Джанлуиджи Доннарумма. При этом за деньги перешел только Хакими – остальные достались «Парижу» бесплатно.
- Месси официально покинул «Барселону» 5 августа: его контракт истек в июне, и стороны не договорились о новом.
- Форвард всю карьеру играл в Каталонии. В прошедшем сезоне он вышел на поле в 35 матчах испанской Примеры, забив 30 мячей.
- В составе «Барсы» Лео выиграл больше 30 трофеев, включая 10 титулов чемпиона Испании и четыре Лиги чемпионов.
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