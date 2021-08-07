Стало известно, какую зарплату в «ПСЖ» будет получать бывший капитан «Барселоны» Лионель Месси.
Парижане предложили аргентинцу контракт на два года с опцией продления еще на один с окладом 50 млн евро за сезон, сообщает журналист Николо Скира.
  • Ранее «Барселона» объявила, что Месси не продлит контракт с клубом. Сине-гранатовые объяснили это финансовыми и структурными препятствиями со стороны Ла Лиги.
  • Капитан сборной Аргентины и шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси покинул «Барселону» после 17 лет в каталонском клубе. «ПСЖ» называют главным претендентом на подписание Месси в качестве свободного агента.
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