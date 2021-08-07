Трансфер Лионеля Месси в «ПСЖ» обрастает инсайдами. Символ Парижа, Эйфелева башня, арендована «Пари Сен-Жермен» в ночь на 10 августа, сообщает журналист Вероника Брунати.
В последний раз, когда парижане договаривались об аренде башни, они официально представили Неймара как игрока «ПСЖ», раскрасив башню в клубные цвета. Кроме того, Фабрицио Романо отметил, что переговоры между сторонами протекают гладко и без форс-мажорных ситуаций.
- После ухода Месси Гризманн с большим отрывом стал самым высокооплачиваем игроком каталонцев – 700 тысяч евро в неделю.
- Контракт Лео истек 30 июня, 5 августа «Барса» объявила, что не сможет подписать новый договор с ним.
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