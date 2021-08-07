6-го августа «Монако» и «Нант» открыли чемпионат Франции. Нико Ковач поплатился за то, что оставил Александра Головина на скамейке. Команда хорвата сыграла вничью с явным аутсайдером Лиги 1.

Воспользоваться ошибкой «Монако» спешит «ПСЖ». 7 августа в 22:00 (мск) команда Неймара приедет на выезд к «Труа». А в свежем выпуске футбольного шоу «Точка xG» как раз обсудили перспективы парижан после мощной летней закупки. Плюс обозначили главного соперника по чемпионату (спойлер: речь не о «Лилле»).

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