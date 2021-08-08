Главный тренер «Бреста» Мишель Тер-Закарян поделился эмоциями о возможном переходе Лионеля Месси в «ПСЖ».
«Говорят, что чемпионат Франции отстой, но будет очень круто, если мы сможет заманить игрока такого калибра. Это будет выдающееся достижение. Не буду скрывать, у меня эрекция от одной этой мысли», – приводит слова Тер-Закаряна Goal.
- Ранее «Барселона» объявила, что Месси не продлит контракт с клубом. Гранатово-синие объяснили это финансовыми и структурными препятствиями со стороны Ла Лиги.
- Капитан сборной Аргентины и шестикратный обладатель «Золотого мяча» Месси покинул «Барселону» после 17 лет в каталонском клубе.
- «ПСЖ» называют главным претендентом на подписание аргентинца в качестве свободного агента.
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