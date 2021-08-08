Бывший капитан «Барселоны» Лионель Месси стал еще на шаг ближе к переходу в «ПСЖ».
Отец аргентинца, Хорхе Месси, получил официальный контракт от парижского клуба в воскресенье утром, сообщает журналист Фабрицио Романо. Переговоры между сторонами продолжались с четверга. Как отмечает Романо, Лео готов принять предложение и поставит подпись под соглашением, когда будут улажены окончательные детали. В частности, сейчас планируются перелет в Париж, медосмотр и презентация.
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