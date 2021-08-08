Бывший капитан «Барселоны» Лионель Месси стал еще на шаг ближе к переходу в «ПСЖ».

Отец аргентинца, Хорхе Месси, получил официальный контракт от парижского клуба в воскресенье утром, сообщает журналист Фабрицио Романо. Переговоры между сторонами продолжались с четверга. Как отмечает Романо, Лео готов принять предложение и поставит подпись под соглашением, когда будут улажены окончательные детали. В частности, сейчас планируются перелет в Париж, медосмотр и презентация.

Чемпионат Испании Вся боль и грусть Месси во время слезного прощания с «Барсой» 5 ЧАСОВ НАЗАД

Капитан сборной Аргентины и шестикратный обладатель «Золотого мяча» Месси покинул «Барселону» после 17 лет в каталонском клубе.

Каталонцы объявили, что Месси не продлит контракт с клубом. «Барса» объяснила это финансовыми и структурными препятствиями со стороны Ла Лиги.

Чемпионат Испании Месси не сдержал слез на прощальной пресс-конференции 6 ЧАСОВ НАЗАД